Франція передасть Україні керовані авіабомби AASM Hammer

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Україна отримає від Франції керовані авіабомби AASM Hammer, також відомі як A2SM.

Про це заявив міністр оборони Себастьян Лекорню, передає AFP.

У Парижі проходить зустріч «артилерійської коаліції» за участі 23 країн на чолі з Францією та США.

За словами Лекорню, Україна щомісяця отримуватиме приблизно 50 гібридних бомб A2SM. Їх запускатимуть з наявних у ЗСУ радянських літаків.

Safran

AASM схожа на раніше передані JDAM. Це бомба із хвостом, твердопаливним реактивним двигуном і носовою системою наведення (тепловізійна/лазерна), що значно збільшує дальність польоту і точність бомби. Бойова частина AASM може бути 125, 250, 500 і 1 000 кілограмів. Також у ній є функція повітряного підриву.

Також Франція передасть Україні 40 далекобійних ракет SCALP. Ці ракети — аналог британських Storm Shadow, залежно від версії вони можуть досягати цілей на відстані 250, 500 і 700 кілометрів. Однак передані Францією ракети модифікували — зменшили радіус дії до 250 кілометрів.