Новини

Herman / Flickr

Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні, який включає:

8 бронетранспортерів, марку не назвали (раніше надали 16);

25 розвідувальних безпілотників RQ-35 Heidrun (раніше передали 100 таких);

16 вантажівок Zetros (раніше передали 8);

5 автомобілів для прикордонної служби (раніше вже передали 243);

3 одиниці автотранспорту — вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи (раніше надали 358);

боєприпаси до танків Leopard 1;

50 терміналів звʼязку SatCom (вже надали 230);

матеріали для розмінування;

500 світлодіодних ламп;

1 840 бойових шоломів (раніше надали 31 350)

Також Бундестаг у майбутньому планує передати Україні 20 БМП Marder і 15 зенітних самохідних установок Gepard.

Допомога Німеччини Україні

Німеччина посідає друге місце за обсягами допомоги Україні, найбільшим донором є США. За даними Кільського інституту світової економіки, до кінця жовтня 2023 року Німеччина надала військової допомоги Україні на понад €17 мільярдів. Це впʼятеро більше, ніж Данія, другий за обсягами допомоги спонсор серед країн ЄС.

Від початку російського повномасштабного вторгнення Німеччина надала Україні різні види озброєнь, зокрема самохідні гаубиці PzH 2000, БМП Marder, зенітні установки Gepard, системи ППО, РСЗВ, танки Leopard. У березні 2023 року канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина наростить виробництво боєприпасів і потужності з ремонту зброї, щоб іще більше підтримувати Україну.

У грудні 2023 року Німеччина пообіцяла, що у 2024-му вдвічі збільшить допомогу Україні — до €8 мільярдів.