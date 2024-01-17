Німеччина цьогоріч надасть Україні допомоги на понад €7 мільярдів

Новини

У 2024 році Німеччина надасть Україні військової допомоги на понад €7 мільярдів, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

«Президент Байден і я погодилися: ми хочемо продовжувати надавати Україні фінансову, гуманітарну та військову підтримку. Сьогодні я розмовляв з президентом США по телефону. У 2024 році Німеччина надасть військових товарів на понад €7 мільярдів», — повідомив Шольц.