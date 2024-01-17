Президент Франції анонсував поїздку до України й передачу далекобійних ракет SCALP

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Reuters

Президент Франції Емманюель Макрон анонсував поїздку до України в лютому та передачу 40 далекобійних ракет SCALP.

Про це повідомило французьке агентство AFP, передає BFM TV.

За словами Макрона, Франція «у процесі завершення угоди про безпеку» з Україною на зразок тієї, що уклала Велика Британія.

Разом з ракетами SCALP Париж поставить в Україну сотні бомб, але Макрон не уточнив, яких саме.

Влітку Україна отримала всі далекобійні ракети SCALP, які Франція обіцяла надати в рамках першої, «випробувальної» партії. Ці ракети — аналог британських Storm Shadow, залежно від версії вони можуть досягати цілей на відстані 250, 500 і 700 кілометрів. Однак передані Францією ракети модифікували — зменшили радіус дії до 250 кілометрів.

Що таке гарантії безпеки?

12 липня 2023 року на саміті НАТО у Вільнюсі країни «Великої сімки» погодили Спільну декларацію підтримки України. Наступний крок — укладення двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами. Кожна з країн працюватиме з Україною над конкретними двосторонніми довгостроковими зобовʼязаннями та домовленостями у сфері безпеки. У разі майбутнього збройного нападу росії країни мають негайно провести консультації з Україною, щоб визначити відповідні подальші кроки. Наразі до «гарантій безпеки» приєдналися 30 країн.