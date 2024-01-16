Польські страйкарі розблокували два важливі пункти пропуску

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Польські перевізники розблокували пункт пропуску «Корчова — Краківець» та «Рава-Руська — Гребенне», які є одними з трьох великих вантажних пунктів пропуску на кордоні між Україною й Польщею.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

Перед цим Міністерство інфраструктури Польщі підписало угоду з організаторами блокади, відповідно до якої перевізники призупиняють протест до 1 березня.

Оформлення та пропуск через кордон легкових автомобілів та автобусів проходить у звичному режимі.