Дослідники навчили штучний інтелект переконливо імітувати почерк людини — ШІ вже може писати англійською

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Дослідники з Університету штучного інтелекту Мохаммеда бін Заїда в Абу-Дабі навчили штучний інтелект переконливо імітувати почерк людини. Створена дослідниками модель може переконливо імітувати рукописні тексти англійською та трохи французькою, а ось із арабською мовою виникли складнощі.

Про це пише Bloomberg.

Технологія може імітувати чийсь почерк на основі лише кількох абзаців письмового матеріалу. Для цього дослідники використали трансформаторну модель — тип нейронної мережі, розроблений для вивчення контексту та значень послідовних даних.

Дослідники отримали патент від Бюро патентів і торгових марок США на цю систему штучного інтелекту. Хоч вони поки не випустили цю модель ШІ на ринок, але розробка є великим кроком вперед у технологіях. Розроблений метод може допомогти пораненим писати, не беручи до рук ручки, якщо їм потрібен саме рукописний текст, але вона також ризикує відкрити двері для масових підробок почерку людей — через це доведеться підвищувати обізнаність громадськості та розробляти інструменти для боротьби з підробками.

Незважаючи на занепокоєння, винахідники заявили, що планують застосувати свої дослідження в реальних програмах вже найближчими місяцями — потенціал цієї розробки величезний, від розшифровки почерку лікарів до створення персоналізованої реклами.