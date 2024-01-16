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Ізраїль вперше взяв участь в обговоренні Української формули миру на зустрічі радників із питань національної безпеки і зовнішньої політики різних країн 14 січня в Давосі.

Про це повідомив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.

«Ізраїль вперше взяв участь в обговоренні «формули миру» Зеленського, яке відбулося на початку тижня. На четвертій зустрічі радників із національної безпеки у швейцарському Давосі Ізраїль представляв заступник голови Ради національної безпеки», — написав посол.

14 січня у швейцарському місті Давос відбулася четверта зустріч радників із питань національної безпеки та політичних радників за участю керівника Офісу президента України Андрія Єрмака. Участь у заході взяли представники понад 80 країн і міжнародних організацій.

На порядку денному зустрічі — розгляд пʼяти пунктів української формули миру, а саме: виведення російських військ, відновлення справедливості, екологічна безпека, недопущення ескалації і повторення війни та підтвердження закінчення війни.

Старша радниця керівника Офісу президента України Дарія Зарівна заявила, що зустріч була успішною. За її словами, низка африканських країн виступили з «потужними» меседжами щодо України.

Водночас посадовці Євросоюзу на умовах анонімності повідомили, що деякі представники Глобального Півдня на зустрічі в Давосі щодо формули миру закликали зважати на «занепокоєння росії», хоча загалом «висловили співчуття долі українців та їхнім стражданням».

На початку минулого року президент України Володимир Зеленський заявив про «покращення відносин України й Ізраїлю».

Що таке Українська формула миру?

Президент України Володимир Зеленський 15 листопада 2022 року під час виступу перед учасниками саміту G20 на Балі представив Українську формулу миру. Ось що вона передбачає:

радіаційна та ядерна безпека з акцентом на відновлення безпеки навколо найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції;

продовольча безпека, зокрема захист і забезпечення експорту українського зерна до найбідніших країн світу;

енергетична безпека з акцентом на цінові обмеження на російські енергоресурси, а також допомога Україні у відновленні її енергетичної інфраструктури;

звільнення всіх військовополонених і депортованих, зокрема військовополонених і дітей, депортованих до росії;

відновлення територіальної цілісності України та підтвердження її кордонів росією відповідно до Статуту ООН, який, за словами Зеленського, «не підлягає обговоренню»;

виведення російських військ і припинення бойових дій, відновлення державного кордону України з росією;

правосуддя і справедливість, включно зі створенням спеціального трибуналу для судового переслідування російських воєнних злочинців;

запобігання екоциду — необхідність захисту довкілля з акцентом на розмінування та відновлення водоочисних споруд;

запобігання ескалації конфлікту і побудова архітектури безпеки на євроатлантичному просторі, включно з гарантіями безпеки для України;

підтвердження закінчення війни, зокрема документ, підписаний всіма залученими сторонами.

У грудні 2023 року в Саудівській Аравії відбулася таємна зустріч між Україною, її союзниками з G7 і невеликою групою країн Глобального Півдня, щоб заручитися їхньою підтримкою Української формули миру.