Застосунок для знайомств Tinder вийде з ринку Білорусі після Дня закоханих
- Автор:
- Олександра Амру
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NurPhoto / Contributor
Застосунок для знайомств Tinder припинить роботу в Білорусі з 15 лютого.
«Бренди Match Group, зокрема й Tinder, здійснюють кроки для закриття своїх сервісів у Білорусі. З 15 лютого ви не зможете користуватися сервісами Tinder або увійти до свого облікового запису, якщо перебуваєте в Білорусі», — ідеться в заяві сервісу.
У Tinder також зазначили, що користувачі, які сплатили підписки на шість місяців або рік, зможуть попросити повернути кошти.
Також у Білорусі припиняють роботу застосунки для знайомств Hinge і OkCupid.
У Білорусі силовики використовували Tinder, щоб під виглядом знайомства виявляти людей, які виходили на протести проти Лукашенка, пише білоруська служба «Радіо Свобода». Відомо про кілька випадків вироків, коли справа починалася саме з інформації з листування в застосунку.
- 30 червня 2023 року Tinder пішов з ринку росії. Доступ до нього з території рф уже заблокований. Перед виходом з росії виконавчий директор компанії Джефф Перкінс заявив, що для Tinder «не дуже добре продовжувати діяльність у країні, главі якої Міжнародний кримінальний суд висунув звинувачення.