Дональд Трамп виграв кокуси в Айові. Що це означає
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- Ліза Бровко
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Getty Images / «Бабель»
Дональд Трамп отримав підтримку більшості учасників на кокусах Республіканської партії в штаті Айова. Кокус — це перший етап внутрішньопартійного голосування на президентських виборах.
Про це оголосило Associated Press, передає The New York Times.
Дональд Трамп набрав 51% голосів, тоді як його конкуренти губернатор Флориди Рон ДеСантіс отримав 21,2%, а колишня посол США в ООН Ніккі Гейлі — 19,1%. Тим часом підприємець Вівек Рамасвамі набрав 7,7% і після цього вибув, заявивши, що підтримає Трампа, пише Bloomberg. На голосування прийшли понад 100 тисяч людей, але це менше, ніж очікувалося: холодна погода змусила декого залишитися вдома.
Результати кокусів в Айові дозволили Дональду Трампу посилити контроль над висуненням у президенти від Республіканської партії. Водночас ДеСантіс і Гейлі не збираються виходити з перегонів.
Найбільше в Айові за Трампа голосувати мешканці міських і сільських громад штату, малих міст, а також євангельські християни та люди без вищої освіти. Більшість опитаних учасників кокусів сказали, що вони ототожнюють себе з гаслом Трампа «Зробимо Америку знову великою» (Make America Great Again).
Що таке кокуси?
У більшості американських штатів партійні вибори називають праймеріз, але не в Айові. Кокуси — це не просто голосування, а зустріч громади. На відміну від праймеріз, які відбуваються як звичайне голосування впродовж усього дня, кокуси проводять увечері. Представники громади, які належать до однієї партії, збираються у школах, церквах, театрах та інколи навіть у звичайних оселях. На республіканських кокусах кандидатів зазвичай визначають таємним голосуванням.
Спочатку — Айова, потім — Нью-Гемпшир
Айова завжди голосує першою, бо так склалося історично. Далі проводять вибори у Нью-Гемпширі. Оскільки ці два штати завжди обирають кандидата першими, результати голосування там дуже важливі. Переможці отримують увагу медіа, підтримку фінансових донорів і репутацію лідера, який може вплинути на виборців в інших місцях.
Справи Трампа
Загалом проти Трампа висунули 91 обвинувачення в чотирьох кримінальних справах. Серед іншого, йдеться про незаконне поводження із секретними документами, спробу фальсифікувати результати виборів і незаконне витрачання коштів, зібраних на президентську кампанію.
Прокурор Сміт розслідує спроби скасувати вибори 2020 року, які призвели до нападу на Капітолій 6 січня 2021 року. Слідство стосувалося, зокрема, висування фальшивих виборців у штатах, де Трамп програв, і кампанії тиску на його тодішнього віцепрезидента Майка Пенса з метою скасування виборів.
Попри все Трамп продовжує свою передвиборчу кампанію для участі у виборах президента США 2024 року.
- У листопаді 2023 року Республіканська партія мала більшу прихильність виборців. Американці вважають, що республіканці в нинішній ситуації можуть краще дати раду з економікою, інфляцією та злочинністю, тоді як демократи мають перевагу в боротьбі з насильством із застосуванням зброї, освіті та охороні здоровʼя. Тоді Дональд Трамп випереджав чинного голову Білого дому Джо Байдена в пʼяти з шести ключових штатів. Йдеться про так звані штати, які визначають долю виборів, — це Аризона, Джорджія, Мічиган, Невада, Пенсильванія і Вісконсин.
- Минулого тижня ексгубернатор Нью-Джерсі Кріс Крісті знявся з праймеріз, щоб не дозволити Трампу перемогти в Нью-Гемпширі. Це може підвищити рейтинг ексгубернаторки Південної Кароліни Ніккі Гейлі, що дасть їй шанс зрівнятися з Дональдом Трампом чи навіть обійти його.