Дональд Трамп виграв кокуси в Айові. Що це означає

Getty Images / «Бабель»

Дональд Трамп отримав підтримку більшості учасників на кокусах Республіканської партії в штаті Айова. Кокус — це перший етап внутрішньопартійного голосування на президентських виборах.

Про це оголосило Associated Press, передає The New York Times.

Дональд Трамп набрав 51% голосів, тоді як його конкуренти губернатор Флориди Рон ДеСантіс отримав 21,2%, а колишня посол США в ООН Ніккі Гейлі — 19,1%. Тим часом підприємець Вівек Рамасвамі набрав 7,7% і після цього вибув, заявивши, що підтримає Трампа, пише Bloomberg. На голосування прийшли понад 100 тисяч людей, але це менше, ніж очікувалося: холодна погода змусила декого залишитися вдома.

Результати кокусів в Айові дозволили Дональду Трампу посилити контроль над висуненням у президенти від Республіканської партії. Водночас ДеСантіс і Гейлі не збираються виходити з перегонів.

Найбільше в Айові за Трампа голосувати мешканці міських і сільських громад штату, малих міст, а також євангельські християни та люди без вищої освіти. Більшість опитаних учасників кокусів сказали, що вони ототожнюють себе з гаслом Трампа «Зробимо Америку знову великою» (Make America Great Again).

Що таке кокуси?

У більшості американських штатів партійні вибори називають праймеріз, але не в Айові. Кокуси — це не просто голосування, а зустріч громади. На відміну від праймеріз, які відбуваються як звичайне голосування впродовж усього дня, кокуси проводять увечері. Представники громади, які належать до однієї партії, збираються у школах, церквах, театрах та інколи навіть у звичайних оселях. На республіканських кокусах кандидатів зазвичай визначають таємним голосуванням.

Спочатку — Айова, потім — Нью-Гемпшир

Айова завжди голосує першою, бо так склалося історично. Далі проводять вибори у Нью-Гемпширі. Оскільки ці два штати завжди обирають кандидата першими, результати голосування там дуже важливі. Переможці отримують увагу медіа, підтримку фінансових донорів і репутацію лідера, який може вплинути на виборців в інших місцях.

Справи Трампа

Загалом проти Трампа висунули 91 обвинувачення в чотирьох кримінальних справах. Серед іншого, йдеться про незаконне поводження із секретними документами, спробу фальсифікувати результати виборів і незаконне витрачання коштів, зібраних на президентську кампанію.

Прокурор Сміт розслідує спроби скасувати вибори 2020 року, які призвели до нападу на Капітолій 6 січня 2021 року. Слідство стосувалося, зокрема, висування фальшивих виборців у штатах, де Трамп програв, і кампанії тиску на його тодішнього віцепрезидента Майка Пенса з метою скасування виборів.

Попри все Трамп продовжує свою передвиборчу кампанію для участі у виборах президента США 2024 року.