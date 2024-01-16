Іран атакував «ізраїльські шпигунські центри» в Іраку

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«Корпус вартових Ісламської революції» атакував на території іракського Курдистану біля міста Ербіль нібито «шпигунські центри» та «місця скупчення антиіранських терористичних груп». Щонайменше четверо людей загинули.

Про це пише Reuters із посиланням на іранські державні медіа і власні джерела.

Як пишуть іранські медіа, КВІР «знищив один з головних шпигунських штабів Моссаду в іракському Курдистані балістичними ракетами». У КВІР додали, що вони продовжуватимуть помсту. Ізраїль ще не коментував удари.

Урядова рада безпеки Курдистану додала, що через атаку Ірану щонайменше четверо людей загинули та шестеро отримали поранення. Курдський бізнесмен-мільйонер Пешрау Дізаї та кілька членів його родини були серед загиблих.

Ще одна атака сталася поблизу консульства США. Державний департамент США засудив атаки поблизу Ербілю, але посадовці заявили, що жоден з американських обʼєкти не був ціллю, втрат у США немає.

Також іранські військові заявили, що вони «запустили низку балістичних ракет у Сирії та знищили виконавців терористичних операцій» в Ірані, включно з членами «Ісламсьої держави».