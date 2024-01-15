Yle: У Фінляндії прокуратура висунула звинувачення підприємцю, який продавав у росію військове обладнання

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Yle

Прокуратура Фінляндії висунула звинувачення директору фінських компаній Luminor і Siberica Габріелю Теміну в порушенні санкційного законодавства за обтяжувальних обставин та експорті товарів подвійного призначення до росії.

Про це пише фінське видання Yle.

У вересні 2023 року стало відомо, що компанії Теміна експортували в росію майже 3 500 дронів і товарів подвійного призначення. Митниця Фінляндії підозрює, що загалом через країну в росію перевезли товарів подвійного призначення на суму понад три мільйони євро. За її даними, отримана під час розслідування інформація свідчить про те, що ця діяльність здійснювалася і фінансувалася з росії.

На фото — підприємець Габріель Темін (праворуч). Yle

Теміна у вересні минулого року взяли під варту за підозрою в грубому порушенні санкційного законодавства. Крім того, трьох співробітників Siberica і представника компанії звинуватили в порушенні санкційного законодавства за обтяжувальних обставин. Суд над ними відбуватиметься 26 січня, самі вони провину заперечують.

Siberica — складська компанія, а Luminor займається експедуванням і фрахтуванням. Оборот обох компаній сильно зріс у 2022 році, коли росія вторглася в Україну.