В Антарктиді помітили рідкісного білого пінгвіна

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Hugo Alejandro Harros Guerra/скріншот з відео

На базі Габріеля Гонсалеса Відела в Антарктиді зняли на відео рідкісного повністю білого пінгвіна.

Це — самка виду дженту: зазвичай такі пінгвіни відрізняються чорно-білим пірʼям і білою плямою на маківці.

Звичайний пінгвін-шкіпер, або дженту Національний антарктичний науковий центр / Facebook

Птах на відео такий білий через лейкізм — генну мутацію, яка спричиняє втрату пігментації оперення або хутра. Волосяний покрив стає білим, а шкіра під ним рожевою.

Втім, не варто плутати цей стан з альбінізмом — у тварин, хворих на лейкізм зберігається нормальний колір очей, на відміну від альбіносів.

Білі пінгвіни такі рідкісні, тому що лейкізм робить птахів вразливішими для хижаків через те, що їх легше побачити.