В ізраїльському місті Раанана стався теракт. ХАМАС взяв на себе відповідальність

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AFP

В Ізраїлі в місті Раанана, що за 19 км від Тель-Авіва, стався теракт — загинула 70-річна жінка, ще щонайменше 17 людей поранені.

Про це пише The Times of Israel.

Нападники — палестинці, їх вже затримали. Один із них зарізав жінку і викрав її автівку. На ній він наїхав на пішоходів, після чого його затримали. Як пишуть ізраїльські медіа, нападники перебували в Ізраїлі нелегально.

Попередньо слідство стверджує, що нападники завдали ножових поранень кільком перехожим і водіям, а також кілька разів пересідали з однієї викраденої машини в іншу. Зараз їх допитує ізраїльська служба безпеки «Шин-Бет».

Палестинський терористичний рух ХАМАС узяв на себе відповідальність за теракт і заявив, що це відповідь атаки ЦАХАЛ у секторі Гази і Західному березі річки Йордан.