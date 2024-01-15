Повітряні сили ЗСУ: Російський Іл-22 «дотягнув» до Анапи, але відновленню не підлягає
- Автор:
- Костя Андрейковець
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У російських пабліках зʼявилося ймовірне фото повітряного пункту управління Іл-22, що був підбитий над Азовським морем. Судячи з нього, він зумів долетіти до аеродрому в Анапі. Борт суттєво пошкоджений.
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат написав у Facebook, що «корито» не підлягає відновленню, тому фактично ціль знищена. Він також додав, що серед екіпажу є поранені, а сам літак горів.
- Увечері 14 січня зʼявилася інформація про те, що українські військові підбили два російських літаки над Азовським морем — літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та командний пункт Іл-22. За непідтвердженою інформацією, удару по А-50 завдали в районі Кирилівки в Запорізькій області, після чого літак зник з радарів і перестав відповідати. Іл-22М11, імовірно, підбили в районі Стрілкового на Херсонщині — після отриманих пошкоджень екіпаж літака запросив евакуацію.
- Ураження літаків офіційно підтвердили 15 січня. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ і головнокомандувач Валерій Залужний.