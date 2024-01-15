Сьогодні в американському штаті Айова обиратимуть кандидата від Республіканської партії — за попереднім опитуванням лідирує Дональд Трамп

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Сьогодні в американському штаті Айова відбудуться внутрішньопартійні вибори кандидата на пост президента від Республіканської партії. Голосування стартує о восьмій вечора за місцевим часом (03:00 16 січня за Києвом).

Головними претендентами на кандидата від Республіканської партії є: експрезидент США Дональд Трамп, колишня посол США в ООН Ніккі Гейлі та губернатор Флориди Рон Десантіс.

За даними опитування, проведеного 7—12 січня на замовлення NBC News, лідирує Трамп. Експрезидент випереджає найближчого конкурента на 28%: за нього готові проголосувати 48% виборців Республіканської партії, водночас Ніккі Гейлі підтримує 20% виборців, а Десантіса — 18%. Консервативний політик і бізнесмен Вівек Рамасвамі, що критикує підтримку України, може здобути 8% голосів.

Кокуси в Айові ускладнює непогода: на вечір 15 січня у штаті очікують до -26 °C, тож, імовірно, частина виборців не братиме участі у голосуванні, а це може вплинути на кінцевий результат.

Що таке кокуси

У більшості американських штатів партійні вибори називають праймеріз, але не в Айові. Кокуси — це не просто голосування, а зустріч громади. На відміну від праймеріз, які відбуваються як звичайне голосування впродовж усього дня, кокуси проводять увечері. Представники громади, які належать до однієї партії, збираються у школах, церквах, театрах та інколи навіть у звичайних оселях. На республіканських кокусах кандидатів зазвичай визначають таємним голосуванням.

Спочатку — Айова, потім — Нью-Гемпшир

Айова завжди голосує першою, бо так склалося історично. Далі проводять вибори у Нью-Гемпширі. Оскільки ці два штати завжди обирають кандидата першими, результати голосування там дуже важливі. Переможці отримують увагу ЗМІ, підтримку фінансових донорів та репутацію лідера, який може вплинути на виборців в інших місцях.