Yle: Фінські компанії постачали росії товари для військової техніки

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Понад 20 фінських компаній постачали в росію обладнання й технології, які окупанти використовували у військово-промисловому комплексі. Цими компаніями управляли повʼязані з рф люди.

Про це пише фінське видання Yle.

Клієнти цих невеликих логістичних і експедиторських компаній мають зв’язки з російською військовою промисловістю і спецслужбами, наприклад ФСБ.

Компанії працюють на складах листового металу і в невеликих офісах, зокрема в південно-східній Фінляндії, біля східного кордону, та у Вантаа, де є аеропорт і великі логістичні центри.

Фінські компанії під час повномасштабної війни постачали в росію датчики, дизельні двигуни, компресори, паливні насоси, трансмісійне обладнання, пристрої аналізу сигналів, синтезатори частоти, оптичні пристрої, вольтметри та інше.

Деякі з компонентів, які росія отримали з Фінляндії, згодом знаходили в російській знищених техніці та зброї. Ці компоненти визнали критичними, ідеться в доповіді міжнародної групи Єрмака — Макфола.

Зазвичай вони або експортували товари безпосередньо до рф, або виступали посередниками між іноземним продавцем і російським покупцем. Наприклад, компанії організовували перевезення товарів з Фінляндії до Узбекистану, який допомагає росії обходити санкції.

За кілька тижнів до початку повномасштабної російсько-української війни одна з фінських компаній відповідала за поставки на більш ніж €10 мільйонів клієнту, пов’язаному з російською оборонною промисловістю. Поставки включали відеокамери, жорсткі диски та іншу електроніку.

Спочатку, у 2022 році, компанії збільшили продажі, а їхній сукупний дохід виріс у два рази. Однак у 2023 році дії санкцій суттєво скоротили кількість поставок.

Чотири з цих компаній фігурують у кримінальних справах, ще дві фінські компанії потрапили під санкції США, як пише Yle, через те, що постачали компоненти для безпілотників на замовлення ГРУ.