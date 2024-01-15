Іран тимчасово звільнив двох журналісток, увʼязнених за висвітлення смерті Махси Аміні

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Іран звільнив двох журналісток Нілуфар Хамеді та Елахе Мохаммаді, які пробули у вʼязниці понад рік за висвітлення смерті Махси Аміні.

Про це пише BBC.

Журналістки подали апеляцію на тюремне увʼязнення, тому вони залишатимуться на волі, поки суд не винесе рішення.

BBC News

Махса Аміні померла під вартою після затримання поліцією моралі Ірану за нібито порушення суворих правил носіння хіджабу. Офіційна версія смерті — хвороба, тоді як експерт ООН з прав людини сказав, що жінка померла «через побиття» поліцейськими.

Нілуфар Хамеді, яка працювала в газеті Shargh, повідомила про смерть Аміні. Вона сфотографувала батька й бабусю Аміні, які втішали одне одного в обіймах, коли дізналися, що їхня Махси померла, і опублікувала фото з підписом: «Чорна траурна сукня стала нашим національним прапором».

Елахе Мохаммаді працювала в газеті Ham-Mihan і написала про похорони Аміні в її рідному місті Саккез. Вона описала, як сотні присутніх вигукували «Жінка, життя, свобода».

Після похорону в Ірані спалахнули масові протести. Вони досить швидко переросли в антиурядові повстання. Силовики на це відповіли жорстокими затриманнями і застосуванням надмірної сили. І тоді двох журналісток заарештували за звинуваченням у співпраці з урядом США та змові проти національної безпеки, засудивши до 13 і 12 років позбавлення волі.