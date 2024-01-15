Очільник української делегації представив результати зустрічі в Давосі щодо Формули миру

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Голова української делегації Андрій Єрмак представив результати розгляду пʼяти пунктів Української формули миру на зустрічі в Давосі.

На зустрічі розглянули «Виведення російських військ і припинення бойових дій», «Відновлення справедливості», «Екологічна безпека», «Недопущення ескалації та повторення агресії», «Підтвердження закінчення війни».

Представники Литви та міністр оборони України Рустем Умєров демонстрували напрацювання робочої групи за пунктом «Виведення російських військ і припинення бойових дій». Вони запропонували створити міжнародну робочу групу на рівні міністрів оборони та радників з національної безпеки, які розроблятимуть і забезпечуватимуть ухвалення міжнародної угоди, яка закликала б росію до повного припинення бойових дій і виведення військ.

Представники Нідерландів разом з генеральним прокурором Андрієм Костіним і заступницею міністра юстиції України Іриною Мудрою презентували напрацювання за пунктом «Відновлення справедливості». Щоб росія понесла відповідальність, потрібні розслідування на національному рівні, продовження стратегічного партнерства з міжнародними механізмами правосуддя, забезпечення виплат росією репарацій Україні.

Представники Німеччини, Фінляндії, Болгарії та перша віцепремʼєр-міністр України Юлія Свириденко й міністр екології України Руслан Стрілець представили напрацювання щодо пункту «Екологічна безпека». Слід уніфікувати методику підрахунку збитків і впровадити визначення «екоцид» у міжнародне право — цим займається Міжнародна робоча група з екологічних наслідків війни.

Представник Великої Британії та керівник Офісу президента Андрій Єрмак презентували пункт «Недопущення ескалації війни та повторення агресії». Останній розповів про проєкт Київського безпекового договору, який став основою для Спільної декларації G7 про підтримку України, і нагадав, що днями Британія та Україна підписали двосторонню безпекову угоду.

Заступник керівника Офісу глави держави Андрій Сибіга та міністр юстиції України Денис Малюська представили напрацювання робочої групи за пунктом «Підтвердження закінчення війни».