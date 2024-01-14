Україна та Румунія почали двосторонні переговори про гарантії безпеки

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Flickr / Dragos Cisuv

Україна почала двосторонні перемовини з Румунією про гарантії безпеки — під час четвертої зустрічі радників з питань національної безпеки щодо Української формули миру.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Румунія стала девʼятою країною, з якою Україна розпочала такі переговори. Серед інших Нідерланди, США, Японія, Німеччина, Британія, Франція, Італія та Канада.

Українські й румунські представники обговорили майбутню угоду, яка базуватиметься на тій, що Київ підписав із Лондоном.

За угодою Лондон обмінюватиметься з Києвом розвідданими, допомагатиме з кібербезпекою, військовою підготовкою і посилить оборонно-промислову співпрацю. Цей договір став першим у сфері угод з безпеки на виконання домовленостей, укладених під час саміту НАТО у Вільнюсі між Україною, членами «Великої сімки» та іншими країнами.

Що таке гарантії безпеки?

12 липня 2023 року на саміті НАТО у Вільнюсі країни «Великої сімки» погодили Спільну декларацію підтримки України. Наступний крок — укладення двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами. Кожна з країн працюватиме з Україною над конкретними двосторонніми довгостроковими зобовʼязаннями та домовленостями у сфері безпеки. У разі майбутнього збройного нападу з боку росії країни мають негайно провести консультації з Україною, щоб визначити відповідні подальші кроки. Наразі до «гарантій безпеки» приєдналися 30 країн.