Повітряні сили: Громади можуть купувати засоби РЕБ для захисту від дронів і ракет
- Автор:
- Ліза Бровко
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Місцеві громади можуть купувати засоби радіоелектронної боротьби у цивільних виробників і захищатися від російських дронів і ракет.
Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в етері телемарафону.
За його словами, в Україні є підприємства, які займаються виробництвом систем радіоелектронної боротьби (РЕБ). До цього також залучені цивільні підприємства.
«І це те, що можуть закуповувати місцеві громади, тобто залучати ресурс», — сказав Ігнат і додав, що системи РЕБ, зокрема цивільних виробників, які пройшли перевірку, можуть допомогти зберігати життя.
Радіоелектронна боротьба впливає на FPV-дрони, ударні безпілотники, ракети.
Деякі компанії вже працюють над отриманням РЕБ для захисту.
«За цим майбутнє, не треба буде витрачати дорогі ракети, якщо можна в інший спосіб зупинити ворога», — резюмував Юрій Ігнат.
- Напередодні міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликав українців долучатися до проєкту «Народний дрон», який навчить збирати 7-дюймові FPV-дрони в домашніх умовах.