У США продовжують заборону на польоти Boeing 737 MAX 9 на невизначений термін. В одному з таких літаків зірвало аварійні двері в повітрі

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Yuvraj Singh Mann/X

Федеральне управління цивільної авіації США продовжує заборону на експлуатацію літаків Boeing 737 MAX 9 на невизначений термін для подальших перевірок безпеки після того, як в одному з таких лайнерів зірвало двері аварійного виходу прямо під час польоту.

Про це повідомляє Reuters.

В управлінні заявили, що вимагатимуть ще однієї серії перевірок, перш ніж розглянути можливість повернення літаків цієї моделі в експлуатацію.

Регулятор проведе аудит виробничої лінії Boeing 737 MAX 9 і постачальників, а також розгляне питання про те, щоб незалежна організація взяла на себе певні аспекти сертифікації безпеки нових літаків, які раніше були закріплені за Boeing.

В управлінні наголошують, що 40 літаків мають пройти повторну перевірку, після чого агентство розгляне результати і визначить, чи достатній рівень безпеки, щоб відновити польоти MAX 9.