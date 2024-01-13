Румунські фермери заблокували пункт пропуску «Сірет — Порубне»
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Румунські фермери заблокували рух вантажівок через пункт пропуску «Сірет — Порубне».
Державна прикордонна служба пише, що причин блокування не знає. Скільки воно триватиме — теж невідомо.
Ускладнення руху може бути в обох напрямках. Зараз значної черги з вантажівок в напрямку України не спостерігається. На виїзд з України в електронній черзі зареєстровано 825 автомобілів. Пропуск легкових автомобілів, пасажирських автобусів і пішоходів — у звичайному режимі.
Румунське видання Adevarul пише, що страйки фермерів і перевізників у Румунії тривають з 10 січня. Вони стихійно блокують дороги по країні, а також прикордонні пункти з Молдовою, Болгарією, а тепер ще й з Україною.
Digi24 та Stiripesurse пишуть, що перевізники вимагають зміни умов обовʼязкового страхування цивільної відповідальності автовласника, звільнити сільськогосподарську техніку та вантажівки від періодичних технічних оглядів, скасувати обов’язкове встановлення GPS, поліпшити систему кредитування агросектору, а також заборонити ввозити до країни українське зерно. Уряд на це йти не хоче.
- Польські фермери блокували перехід «Медика — Шегині». Вони вимагали дотацій на закупівлю кукурудзи й залишити сільськогосподарський податок без змін. Уряд підписав з ними угоду 6 січня 2024 року, після чого вони розблокували пункт пропуску, але черги там залишились.
- З 6 листопада 2023 року залишаються частково заблокованими для вантажівок пункти пропуску «Корчова — Краківець», «Гребенне — Рава-Руська», «Дорогуськ — Ягодин». Їх блокують польські перевізники.