Кількість жертв землетрусу в Японії зросла до 220

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Через землетрус у Японії, що стався 1 січня, загинули щонайменше 220 людей. Ще 24 людини вважаються зниклими безвісти.

Про це пише The Japan Times.

Премʼєр-міністр Японії Фуміо Кісіда 14 січня відвідає префектуру Ісікава, щоб оцінити наслідки землетрусу та поспілкуватися з місцевими жителями. Рятувальним роботам заважає сніг.

Майже через два тижні після землетрусу в евакуаційних притулках залишаються ще понад 20 тисяч людей. Уряд Японії розпочав будівництво тимчасових будинків для тих, чиє житло постраждало від землетрусу, оскільки для його ремонту чи відновлення знадобиться багато часу.