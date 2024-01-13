Reuters: Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою поблизу Ємену

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Єменські хусити під час ракетної атаки в Червоному морі помилково атакували танкер під прапором Панами, що перевозив російську нафту. Це вже другий танкер з російською нафтою, який обстріляли хусити.

Про це пише Reuters із посиланням на звіт британської компанії з морської безпеки Ambrey.

Організація морських торгових операцій Сполученого Королівства (UKMTO) отримала повідомлення про випущену ракету за 90 морських миль (понад 166 км) на південний схід від єменського портового міста Аден. Ракета впала у воду за 400—500 метрів, а за нею йшли три невеликі судна.

Компанія Ambrey вважає, що на це судно могли помилково націлитися через застарілу інформацію в базі морських суден, що повʼязує корабель з Великою Британією.

Що відбувається в Червоному морі?

У Червоному морі з листопада 2023 року тривають атаки єменських хуситів на торгові судна, які нібито мають звʼязки з Ізраїлем. Хусити заявляють, що таким чином ведуть війну проти Ізраїлю і допомагають боротьбі палестинського угруповання ХАМАС, що теж підтримується Іраном. Спочатку вони захопили вантажне судно Galaxy Leader і взяли заручників, потім спробували захопити танкер Central Park, але йому допоміг есмінець USS Mason (DDG 87). 12 січня 2024 року президент України Володимир Зеленський повідомив, що в полоні хуситів у Ємені перебувають четверо українськіх моряків, проте не уточнив деталей.

У грудні хусити почали обстрілювати ракетами й атакувати дронами цивільні та військові кораблі в Червоному морі. Через безпекові ризики найбільший контейнерний перевізник світу, данський Maersk призупиняв усі перевезення Червоним морем.

19 грудня 2023 року США оголосили про початок операції Operation Prosperity Guardian проти хуситів у морі. До неї долучилися, зокрема, Британія, Бахрейн, Канада, Франція, Іспанія, Норвегія, Нідерланди та інші країни — загалом понад 20 країн. Західні медіа писали, що коаліція може завдати ракетних ударів по Ємену, але поки що сутички з хуситами відбуваються лише в морі. Переважно це перестрілки між кораблями й катерами.

10 січня 2024 року бойові кораблі США і Британії відбили в Червоному морі наймасованішу атаку єменських хуситів. Збройні сили США та Великої Британії в ніч проти 12 січня 2024 року завдали ударів по обʼєктах хуситів у Ємені — атаку спрямували на радарні системи, системи протиповітряної оборони, а також місця зберігання і запуску дронів, крилатих і балістичних ракет. Уже в ніч проти 13 січня США завдали удару по радіолокаційній станції хуситів у Ємені.