США завдали нового удару по позиціях хуситів в Ємені

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У ніч проти 13 січня США завдали удару по радіолокаційній станції хуситів у Ємені у відповідь на їхні обстріли торгових суден у Червоному морі.

Про це повідомило Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM).

Атаку здійснили з есмінця USS Carney ракетами Tomahawk. Водночас телеканал Al-Masirah, який належить руху хуситів, заявив, що ударів нібито завдали й по столиці Ємену Сані.

Атака США має запобігти подальшим спробам хуситів атакувати морські судна в Червоному морі. CENTCOM не вказує, чи брали участь в атаці інші держави, і наголошує, що удар не повʼязаний з міжнародною місією із захисту торгових суден у Червоному морі за участю понад 20 країн на чолі зі США.

Що відбувається в Червоному морі?

У Червоному морі з листопада 2023 року тривають атаки єменських хуситів на торгові судна, які нібито мають звʼязки з Ізраїлем. Хусити заявляють, що таким чином ведуть війну проти Ізраїлю і допомагають боротьбі палестинського угруповання ХАМАС, що теж підтримується Іраном. Спочатку вони захопили вантажне судно Galaxy Leader і взяли заручників, потім спробували захопити танкер Central Park, але йому допоміг есмінець USS Mason (DDG 87). 12 січня 2024 року президент України Володимир Зеленський повідомив, що в полоні хуситів у Ємені перебувають четверо українськіх моряків, проте не уточнив деталей.

У грудні хусити почали обстрілювати ракетами й атакувати дронами цивільні та військові кораблі в Червоному морі. Через безпекові ризики найбільший контейнерний перевізник світу, данський Maersk призупиняв усі перевезення Червоним морем.

19 грудня 2023 року США оголосили про початок операції Operation Prosperity Guardian проти хуситів у морі. До неї долучилися, зокрема, Британія, Бахрейн, Канада, Франція, Іспанія, Норвегія, Нідерланди та інші країни — загалом понад 20 країн. Західні медіа писали, що коаліція може завдати ракетних ударів по Ємену, але поки що сутички з хуситами відбуваються лише в морі. Переважно це перестрілки між кораблями й катерами.

10 січня 2024 року бойові кораблі США і Британії відбили в Червоному морі наймасованішу атаку єменських хуситів. Збройні сили США та Великої Британії в ніч проти 12 січня 2024 року завдали ударів по обʼєктах хуситів у Ємені — атаку спрямували на радарні системи, системи протиповітряної оборони, а також місця зберігання і запуску дронів, крилатих і балістичних ракет.