У тропічних лісах Еквадору знайшли долину загублених міст. Вони процвітали 2 000 років тому

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BBC News

У тропічних лісах Еквадору знайшли долину загублених поселень, які процвітали 2 000 років тому. Тоді там могло проживати щонайменше 10 тисяч людей.

Про це пишуть The Guardian та ВВС.

Лазерно-сенсорна технологія виявила мережу земляних курганів у тропічних лісах — раніше їх приховувала пишна рослинність. Ці місця були частиною густої мережі поселень, які зʼєднувалися дорогами в лісистих передгір’ях Анд. Вони могли проіснувати 1 000 років.

Кургани були основою для житлових будівель у цій місцевості. BBC News

Дослідники виявили, що ці поселення були зайняті народом упано приблизно між 500 роком до нашої ери і 300—600 роками нашої ери. Хоча важко точно оцінити чисельність населення, на цьому місці проживало щонайменше 10 000 жителів – і, можливо, 15 тисяч або 30 тисяч на піку його розвитку, стверджує археолог Антуан Дорісон. Це важливе відкриття, адже раніше Амазонію вважали «незайманою пустелею» та думали, що люди там жили лише невеликими поселеннями.

Пишна рослинність роками приховувала систему доріг втрачених міст народу упано. BBC News

У знайдених поселеннях житлові споруди зводили на більш ніж 6 000 земляних курганах. Їх оточували сільськогосподарські поля з дренажними каналами. Найбільші дороги, які зʼєднували поселення, були 10 метрів завширшки і простягалися на 10—20 кілометрів.

Система доріг є найдивовижнішим відкриттям, стверджують дослідники. Вони простягаються на величезну відстань під прямими кутами.

Дослідники виявили складну мережу земляних курганів і прихованих доріг, які простягаються на величезну відстань. AP

Дослідники вперше знайшли докази існування поселень у 1970-х роках, але це перший випадок, коли комплексне дослідження завершили після щонайменше 25 років розкопок. Вчені знайшли велике, складне суспільство, яке здається навіть більшим, ніж суспільство майя в Мексиці та Центральній Америці.

Про людей, які там жили, відомо не так багато. Вони здебільшого займалися сільським господарством, їли кукурудзу та солодку картоплю, і, ймовірно, пили чичу — різновид солодкого пива. Археологи продовжуватимуть дослідження територій.