У тропічних лісах Еквадору знайшли долину загублених міст. Вони процвітали 2 000 років тому
- Автор:
- Олександра Опанасенко
- Дата:
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BBC News
У тропічних лісах Еквадору знайшли долину загублених поселень, які процвітали 2 000 років тому. Тоді там могло проживати щонайменше 10 тисяч людей.
Про це пишуть The Guardian та ВВС.
Лазерно-сенсорна технологія виявила мережу земляних курганів у тропічних лісах — раніше їх приховувала пишна рослинність. Ці місця були частиною густої мережі поселень, які зʼєднувалися дорогами в лісистих передгір’ях Анд. Вони могли проіснувати 1 000 років.
Дослідники виявили, що ці поселення були зайняті народом упано приблизно між 500 роком до нашої ери і 300—600 роками нашої ери. Хоча важко точно оцінити чисельність населення, на цьому місці проживало щонайменше 10 000 жителів – і, можливо, 15 тисяч або 30 тисяч на піку його розвитку, стверджує археолог Антуан Дорісон. Це важливе відкриття, адже раніше Амазонію вважали «незайманою пустелею» та думали, що люди там жили лише невеликими поселеннями.
У знайдених поселеннях житлові споруди зводили на більш ніж 6 000 земляних курганах. Їх оточували сільськогосподарські поля з дренажними каналами. Найбільші дороги, які зʼєднували поселення, були 10 метрів завширшки і простягалися на 10—20 кілометрів.
Система доріг є найдивовижнішим відкриттям, стверджують дослідники. Вони простягаються на величезну відстань під прямими кутами.
Дослідники вперше знайшли докази існування поселень у 1970-х роках, але це перший випадок, коли комплексне дослідження завершили після щонайменше 25 років розкопок. Вчені знайшли велике, складне суспільство, яке здається навіть більшим, ніж суспільство майя в Мексиці та Центральній Америці.
Про людей, які там жили, відомо не так багато. Вони здебільшого займалися сільським господарством, їли кукурудзу та солодку картоплю, і, ймовірно, пили чичу — різновид солодкого пива. Археологи продовжуватимуть дослідження територій.
- У цій частині світу розташовані гігантські тропічні ліси — близько 3 000 кілометрів джунглів. Наразі люди дуже мало знають про те, що вони приховують.
- У червні 2023 року в джунглях Мексики знайшли місто майя, загублене багато століть тому. Нове місто отримало назву Ocomtún («Камʼяна колона»). На його території були площі, великі будівлі у стилі пірамід, камʼяні колони та інші споруди, розташовані у вигляді концентричних кілець.