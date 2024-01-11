Міноборони України підготувало нову редакцію законопроєкту про мобілізацію

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Міністерство оборони України готове внести нову редакцію законопроєкту про мобілізацію. У ній врахували всі пропозиції, погоджені з депутатами на засіданнях Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров.

Нову редакцію законопроєкту готові внести в «найближчий час» — попередню редакцію вже відкликали.

Умєров зазначив, що над мобілізаційним законопроєктом працювали пів року в робочій групі, до якої входили представники всіх фракцій парламенту, команди Міністерства оборони, Генерального штабу та кількох інших міністерств і відомств. Після реєстрації законопроекту в парламенті команда Міноборони разом з головнокомандувачем Валерієм Залужним і начальником Генштабу Сергієм Шапталою брали участь в обговореннях і закритих нарадах — пояснювали необхідність цього рішення.

«Воїнам треба дати можливість відпочити. Це справедливо. Звільненим з полону треба дати вибір, чи залишатися у війську. Ті з них, хто обере залишитися, потребуватимуть щонайменше кількох місяців відпустки. Це чесно. Строковиків треба нарешті відпустити додому. Це правильно», — заявив Умєров.

Він наголосив, що зараз питання мобілізації, військового обліку і проведення ротацій політизуються та гальмуються, а це неприпустимо в часи великої війни.