Офіс генпрокурора отримав перші докази використання росією ракет виробництва КНДР

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Офіс генерального прокурора отримав перші докази, що росія використовує у війні проти України ракети виробництва Північної Кореї.

Про це повідомив генпрокурор Андрій Костін в ефірі «Суспільне.Спротив».

За його словами, результати попередньої науково-технічної експертизи підтверджують падіння корейської ракети в Харкові 2 січня, коли була масована атака.

Такої ж думки дотримуються і військові експерти з робочої групи при Офісі генпрокурора. Триває комплексна комісійна експертиза, яка має остаточно визначити це.

Що відомо про ракети з КНДР?

5 січня Повітряні сили ЗСУ не підтвердили використання росією балістичних ракет із КНДР. Речник ПС Юрій Ігнат заявив, що фахівці вивчають уламки, але на це потрібен час. Однак 4 січня західні медіа написали, що росія отримала партію балістичних ракет з КНДР (кілька десятків) і пускові установки до них. Того ж дня США офіційно заявили, що росія має балістичні ракети малої дальності від КНДР і запускала їх по Україні — першу 30 грудня 2023 року (впала на Запоріжжі) і кілька інших 2 січня під час масованої ракетної атаки.

10 січня постпред Південної Кореї в ООН заявив, що Північна Корея використовує Україну як полігон для тестування своїх балістичних ракет за допомогою росії.