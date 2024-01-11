У Шотландії заборонять собак породи буллі XL, які не матимуть ліцензії

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Перший міністр Шотландії Хумза Юсаф підтвердив, що у країні заборонять неліцензованих собак породи американський буллі в розмірі XL.

Про це пише Sky News.

За його словами, рішення про заборону ухвалять найближчим часом, оскільки Шотландія відчула наплив собак такої породи після аналогічної заборони з боку Англії та Уельсу, яку запровадили через низку нападів американських буллі на людей.

Шотландський міністр аргументував потребу в забороні тим, що слід реагувати на ситуацію із собаками та підтримувати безпеку громадян. Він хоче копіювати закони Англії та Уельсу в цій сфері.

З листопада 2023 року до Закону про небезпечних собак Англії та Уельсу додали породу буллі в розмірі XL, після чого їхні власники мали два місяці на підготовку до обмежень:

у громадських місцях собаки повинні бути на повідку та в наморднику;

стає незаконним продаж, розведення і дарування таких собак;

власники буллі зобовʼязані мати свідоцтво на собаку, а потім каструвати, чипувати та застрахувати її;

власники, які не дотримуватимуться нових правил, будуть змушені умертвити своїх собак і отримають штраф або судимість.

Натомість шотландська філія Товариства із запобігання жорстокому поводженню з тваринами (SPCA) заявляє, що не спостерігала збільшення кількості буллі розміру XL у країні після того, як почалися обмеження в Англії та Уельсі. Товариство підтримує рішення уряду Шотландії, але виступає проти заборони певної породи собак.

SPCA пропонує боротися з безвідповідальністю власників собак і неконтрольованим розведенням.

«Ми вважаємо, що будь-яка порода собак може бути потенційно неконтрольованою та небезпечною в безвідповідальних руках», — зазначили у пресслужбі товариства.