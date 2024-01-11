Суд арештував майно сімʼї Гринкевичів. Бізнесмен завдав державі збитків на понад мільярд гривень

Новини

Суд арештував майно сімʼї та підконтрольних компаній львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, одного з найбільших постачальників Міністерства оборони. 29 грудня 2023 року він намагався дати хабар слідчому Державного бюро розслідувань — тоді його і затримали.

Про це «Бабелю» повідомили джерела в правоохоронних органах. Згодом ДБР підтвердило цю інформацію офіційно.

Майно бізнесу арештували, аби відшкодувати завдані державі збитки. Ідеться про нерухоме майно, автівки преміум-класу, які перебувають у власності сімʼї бізнесмена, а також майно та рахунки підконтрольних йому компаній.

Експерти встановили, що вся продукція, поставлена компаніями бізнесмена на потреби МОУ у 2023 році, не відповідає якісним характеристикам та неможлива для використання.

Справа Гринкевичів

Державне бюро розслідувань кілька місяців тому порушило кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Компанії львівського бізнесмена виграли 23 тендери на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 млрд грн.

Слідство встановило, що до виконання оборонних замовлень були залучені підконтрольні бізнесмену підприємства, які раніше займались будівництвом та не мали належних виробничих, складських та інших потужностей для виготовлення та зберігання речового майна для потреб Міністерства оборони України. Це призвело до збитків бюджету, за попередніми оцінками, на 1,2 млрд грн та відповідно до зриву постачання.

Правоохоронці також виявили повне невиконання шести контрактів. Щонайменше за семи договорами підприємства поставили товар на склади військових частин лише у невеликій кількості, але отримали державні кошти за повне виконання зобовʼязань. Також, встановлено, що вісім договорів виконані із запізненням від 3 до 5 місяців.

Крім того, аналіз зовнішньоекономічних контактів та митних документів зазначених підприємств виявив факти завищення вартості товарів, поставлених для МОУ.

Наразі перевіряється причетність до оборудок колишніх посадовців Міноборони, які не проводили жодних юридичних дій для забезпечення виконання або розірвання договорів. За попередніми оцінками, сума збитків може перевищити мільярд гривень.