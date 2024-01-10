Постпред Південної Кореї в ООН: КНДР використовує Україну як полігон для тестування балістичних ракет
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Північна Корея використовує Україну як полігон для тестування балістичних ракет, що здатні нести ядерні боєзаряди, заявив постійний представник Південної Кореї в ООН Хван Чжун Кук.
Раніше росія вже використовувала передані Північною Кореєю балістичні ракети малої дальності в Україні — у грудні та січні. Хван Чжун Кук наголосив, що Південна Корея рішуче це засуджує, і підкреслив, що «бездіяльність Ради безпеки ООН сьогодні лише підбадьорила режим Пхеньяну і продовжує заохочувати». Вторгнення росії він назвав «безглуздим ігноруванням» територіальної цілісності України.
Отримання росією балістичних ракет із КНДР прямо порушує численні безпекові резолюції ООН. Члени Радбезу ООН вже засудили використання росією північнокорейських ракет в Україні. Представник Сполучених Штатів в ООН Роберт Вуд заявив, що росія й надалі використовуватиме зброю КНДР, аби знищувати українські інфраструктурні обʼєкти та вбивати українців.
- 4 січня західні медіа написали, що росія отримала партію балістичних ракет з КНДР (кілька десятків) і пускові установки до них. Також вони писали, що до такої ж угоди Москва близька з Іраном.
- Того ж дня США офіційно заявили, що росія має балістичні ракети малої дальності від КНДР і запускала їх по Україні — першу 30 грудня 2023 року (впала на Запоріжжі) і кілька інших 2 січня під час масованої ракетної атаки. Якщо брати до уваги заяву про ракети малої дальності, найімовірніше, йдеться про балістичні ракети KN-23, вони ж «Хвасон-11Ga».
- Загалом про KN-23 відомо, що вона більша за російський «Іскандер» і має низку аналогічних рішень, зокрема в системах наведення. Летить ракета до 690 км, якщо бойова частина менша за 500 кг. Також вважається, що KN-23, як і ракета 9М723 ОТРК «Іскандер», здатна маневрувати. Для запуску ракети використовують пускову установку на колісному шасі 8 х 8.Про кількість KN-23 та темпи виробництва цих ракет жодної інформації немає.
- 5 січня Повітряні сили ЗСУ не підтвердили використання росією балістичних ракет із КНДР. Речник ПС Юрій Ігнат заявив, що фахівці вивчають уламки, але на це потрібен час.