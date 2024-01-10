Постпред Південної Кореї в ООН: КНДР використовує Україну як полігон для тестування балістичних ракет

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Північна Корея використовує Україну як полігон для тестування балістичних ракет, що здатні нести ядерні боєзаряди, заявив постійний представник Південної Кореї в ООН Хван Чжун Кук.

Раніше росія вже використовувала передані Північною Кореєю балістичні ракети малої дальності в Україні — у грудні та січні. Хван Чжун Кук наголосив, що Південна Корея рішуче це засуджує, і підкреслив, що «бездіяльність Ради безпеки ООН сьогодні лише підбадьорила режим Пхеньяну і продовжує заохочувати». Вторгнення росії він назвав «безглуздим ігноруванням» територіальної цілісності України.

Отримання росією балістичних ракет із КНДР прямо порушує численні безпекові резолюції ООН. Члени Радбезу ООН вже засудили використання росією північнокорейських ракет в Україні. Представник Сполучених Штатів в ООН Роберт Вуд заявив, що росія й надалі використовуватиме зброю КНДР, аби знищувати українські інфраструктурні обʼєкти та вбивати українців.