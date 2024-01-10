Рада Україна-НАТО: Союзники нададуть мільярди євро допомоги в цьому році

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NATO / Website

На засіданні Ради Україна-Нато союзники засудили посилення російських авіаударів по Україні, а також використання росією балістичних ракет із Північної Кореї та безпілотників з Ірану. Водночас вони окреслили плани надати мільярди євро допомоги Україні у 2024 році.

Про це пише пресслужба Альянсу.

Через механізми НАТО країни Альянсу купують до тисячі ракет для систем ППО Patriot, щоб поповнити свої запаси й зміцнити протиповітряну оборону України. На засіданні союзники наголосили, що продовжуватимуть надавати Україні військову, економічну та гуманітарну допомогу.

Зустріч проходила на рівні послів. Її скликала Україна. У Раді головував генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. З боку України віртуально до зустрічі приєдналися командувач Повітряних сил Микола Олещук і заступник міністра внутрішніх справ Олексій Сергієв.

Засідання у форматі Рада Україна-НАТО започаткували на саміті НАТО в липні 2023 року.