У 2023 році інфляція в Україні становила 5,1%

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National Bank Of Ukraine / Flickr

За минулий рік інфляція в Україні сповільнилася в пʼять разів, як порівняти з 2022-м, і становила 5,1%. У 2022 році вона була на рівні 26,6%.

Про це повідомила Державна служба статистики.

Інфляція на споживчому ринку в грудні була 0,7%, а базова інфляція в місячному вираженні дорівнювала нулю.

На споживчому ринку в грудні найбільше ціни зросла на овочі та яйця (13,9 і 13,8%), тоді як ціни на цукор, продукти переробки зернових, соняшникову олію, свинину, макаронні вироби та рис знизилися на 3,5–0,5%.

Також подешевшали одяг і взуття, знизилися ціни на транспорт — переважно завдяки здешевленню палива і мастил.

Державна служба статистики України

Індекс споживчих цін (інфляція) є показником зміни в часі цін і тарифів на товари та послуги, які купує населення для невиробничого споживання.