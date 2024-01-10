Китай стверджує, що зміг зламати AirDrop. Це нібито допоможе розшукувати злочинців
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Пекінське муніципальне бюро юстиції розробило спосіб ідентифікації користувачів, які надсилають повідомлення через функцію AirDrop від Apple. Як стверджує китайський уряд, це зробили для «викорінення небажаного контенту».
Про це повідомляє Bloomberg.
Методика зламу може ідентифікувати номери та електронні адреси відправників, які обмінюються контентом через AirDrop. Так поліція вже ідентифікувала кількох підозрюваних, не розголошуючи, чи був хтось заарештований.
«Це підвищує ефективність і точність розкриття справ і запобігає поширенню неприйнятних висловлювань, а також потенційному поганому впливу», — зазначили в бюро.
Функція AirDrop широко використовувалася у 2019 році під час протестів у Гонконзі — вона потребує лише підключення через Bluetooth. Сервіс дозволяє швидко обмінюватися файлами, зокрема зображеннями, документами та відео, між пристроями Apple. Компанія обмежила цю функцію на китайських iPhone з 2022 року після того, як протестувальники використовували сервіс для розповсюдження зображень іншим власникам пристроїв Apple.
Цей метод зламу може допомогти китайській владі ще більш обмежувати інформацію, яку Китай вважає шкідливою.
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- Раніше лідер Китаю Сі Цзіньпін закликав створити «міцний» барʼєр навколо китайського інтернету задля безпеки. За словами китайського лідера, КНР має «дотримуватися партійного управління інтернетом і змусити інтернет працювати на людей».