Справа про імунітет Трампа: Суд у Вашингтоні заслухав аргументи сторін

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Федеральна апеляційна комісія суду округу Колумбія заслухала аргументи у справі експрезидента США Дональда Трампа про імунітет від судового переслідування, яке повʼязане зі спробою скасувати результати виборів президента у 2020 році.

Про це пишеуть CNN і The New York Times.

Комісія з трьох суддів висловила глибокий скептицизм щодо аргументів Дональда Трампа про те, що його не можна притягнути до відповідальності за намагання скасувати результати президентських виборів.

Адвокати Трампа стверджували, що суд має зняти обвинувачення, оскільки «Трамп має імунітет від кримінального переслідування». Троє суддів задалися питанням, чи дозволить президентам ця теорія імунітету, яку відстоюють адвокати Трампа, наприклад, убивати політичних опонентів.

Представник обвинувачення, помічник спеціального прокурора Джеймс Пірс закликав колегію суддів не визнавати імунітет колишнього президента Дональда Трампа.

«Жодного разу в історії нашої країни до цієї справи жоден президент не стверджував, що імунітет від кримінального переслідування поширюється на період його перебування на посаді. Президент має унікальну конституційну роль, але він не вище за закон», — сказав він, передає «Голос Америки».

Тим часом захист Трампа заявив, що кримінальне переслідування може бути лише після того, як президента визнають винним шляхом процедури імпічменту в Конгресі. На це Джеймс Пірс відповів, що імпічмент і судове переслідування є різними процесами, зокрема тому, що судовий процес має певні гарантії.

Справу Трампа розглядають швидко, тому очікується, що суд ухвалить рішення найближчим часом. Його, найімовірніше, оскаржуватиме сторона, яка програє.

Справи Трампа

Загалом проти Трампа висунули 91 обвинувачення в чотирьох кримінальних справах. Серед іншого, йдеться про незаконне поводження із секретними документами, спробу фальсифікувати результати виборів і незаконне витрачання коштів, зібраних на президентську кампанію.

Прокурор Сміт розслідує спроби скасувати вибори 2020 року, які призвели до нападу на Капітолій 6 січня 2021 року. Слідство стосувалося, зокрема, висування фальшивих виборців у штатах, де Трамп програв, і кампанії тиску на його тодішнього віцепрезидента Майка Пенса з метою скасування виборів.

Попри все Трамп продовжує свою передвиборчу кампанію для участі у виборах президента США 2024 року.