У Міноборони залишився один контракт з компанією родини Гринкевича

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У Міністерства оборони залишився один контракт з компаніями, афілійованими із сімʼєю львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича. Він діє з 1 січня до 1 квітня 2024 року.

Про це повідомив заступник міністра оборони полковник Віталій Половенко.

Контракт стосується поставок харчування військовим у Миколаївській та Херсонській областях.

«Це була остання угода, яку уклав департамент ресурсного забезпечення, який зараз розформовують. Угоду уклали за результатами тендеру, проведеного на Прозоро — до того, як нам стало відомо про арешти та затримання», — пояснив Половенко.

За його словами, відомство вже почало службові перевірки. Групи інспекторів перевіряють тендер, контракт і якість послуг. Перевірки відбуватимуться протягом усього терміну дії угоди.

Раніше сьогодні Віталій Половенко казав, що Міноборони розірвало договори, укладені з компаніями сімʼї Гринкевичів, які були одними з найбільших постачальників.

Що відомо про справу Гринкевича

29 грудня 2023 року на сайті Державного бюро розслідувань зʼявилась інформація про затримання на хабарі львівського бізнесмена, одного з найбільших постачальників Міністерства оборони України. Він пропонував $500 тисяч одному з керівників Головного слідчого управління ДБР за сприяння в поверненні майна, вилученого в підконтрольних йому компаній.

Бюро також почало кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу і білизни для ЗСУ. Компанії львівського бізнесмена виграли 23 тендери на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 мільярда гривень. Слідство встановило, що до виконання оборонних замовлень були залучені підконтрольні бізнесмену підприємства, які раніше займалися будівництвом і не мали належних виробничих, складських та інших потужностей для виготовлення та зберігання речового майна — тобто вони фактично купували товар і перепродували його Міноборони або просто контракт зривався. Це завдало державі збитків на 1,2 мільярда гривень.

Оборудки сина Гринкевича

Видання «Наші гроші» писало, що компанія сина Гринкевича, Романа, виграла тендер на будівництво Центру безпеки громадян від Львівської ОВА за 33 мільйони гривень та із завищеними цінами на будівельні матеріали. Його компанія раніше виконувала роботи для Житомирської ОДА і виграла тендер на реконструкцію школи на Львівщині.

До чого тут Соня Морозюк

Український журналіст Євген Плінський заявив, що син Ігоря Гринкевича Роман Гринкевич зароблені на корупційному підряді Міноборони гроші «вкладав» у свою дівчину, українську художницю Соню Морозюк, даруючи їй коштовності.

Сама художниця тиждень не коментувала те, що відбувається, закривши свою сторінку в Instagram, але потім заявила, що знайома з Романом Гринкевичем лише пʼять місяців і не знала, як він заробляє гроші. Морозюк запевняє — «якщо звинувачення на адресу Романа виявляться правдою, то вона не зможе бути з ним разом».