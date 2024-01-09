Учені вперше створили мозковий органоїд з тканин мозку плода. Він допоможе дослідити захворювання і розлади мозку

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Центр принцеси Максими, Інститут Губрехта

Нідерландські науковці вперше створили мозковий органоїд з тканини мозку плода. Він може відображати фіксований стан розвитку і залишатися живим понад шість місяців.

Результати цього відкриття описані в науковому журналі Cell, пише ScienceAlert.

Створений вченими органоїд розміром із рисове зернятко. У ньому немає думок, емоцій або свідомості — саме це не робить його справжнім органом, проте дослідники сподіваються, що він стане цінною моделлю для лікування захворювань і розладів мозку, особливо у дітей.

«Досі ми могли отримувати органоїди з більшості людських органів, але не з мозку — це справді захоплююче, що тепер ми змогли подолати цю перешкоду», — каже дослідник органоїдів в Інституті Губрехта Ханс Клеверс.

Зображення частин різних органоїдів мозку плода людини. Центр принцеси Максими, Інститут Губрехта

Мозкову тканину плоду зазвичай отримують під час штучного переривання вагітності. Дозволи на її використання в наукових дослідженнях значно різняться в різних країнах: деякі країни повністю забороняють використовувати її через етичні причини, а інші, наприклад Нідерланди, дозволяють лише з дотриманням суворих обмежень.

Зображення цілого органоїду з тканин мозку плода. Стовбурові клітини позначені сірим кольором, а клітини нейронів — від рожевого до жовтого залежно від глибини залягання. Центр принцеси Максими, Інститут Губрехта

Раніше вчені створювали органоїд лише зі стовбурових клітин. Але на відміну від клітинних органоїдів, які спонтанно дозрівають до кінцевої точки, органоїди, отримані з тканин, відображають природний фіксований стан розвитку, який можна підтримувати протягом тривалого часу.

Створений мозковий органоїд продовжував реагувати на деякі хімічні сигнали, як й звичайний мозок, і залишався живим понад шість місяців. Для порівняння, органоїди мозку, виготовлені зі стовбурових клітин, не можуть прожити більше ніж 80 днів. Дослідники також змогли генетично вплинути на органоїди так, щоб вони нагадували ракові пухлини, і випробували на них ліки.

Це дослідження допоможе краще зрозуміти, як мозок розвивається і регулює ідентичність клітин, і покаже, які помилки в розвитку мозку можуть призвести до різних захворювань.