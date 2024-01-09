Україна наростила щомісячний експорт через Румунію
- Автор:
- Ліза Бровко
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Україна збільшила щомісячний експорт через Румунію з двох мільйонів тонн до трьох.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський після розмови з румунським колегою Клаусом Йоханнісом.
Президенти обговорили шляхи збільшення пропускної спроможності прикордонних переходів, щоб досягти цільового показника в чотири мільйони тонн.
Володимир Зеленський подякував Румунії за підтримку рішення про початок переговорів про вступ України до ЄС і готовність ділитися досвідом європейської інтеграції.
Також український президент поінформував Йоханніса про продовження російського повітряного терору, наголосивши на важливості подальшої співпраці з партнерами для зміцнення повітряного щита України.
Сторони також говорили про двосторонню співпрацю, включно з програмою підготовки українських пілотів F-16, домовилися про роботу над двосторонніми гарантіями безпеки на основі Вільнюської декларації G7.
- У липні 2023 року стало відомо, що в Румунії відкривають регіональний навчальний центр для пілотів винищувачів F-16, який буде доступний для її партнерів по НАТО й України.