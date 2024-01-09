У Пентагоні повідомили деталі ушпиталення Ллойда Остіна. Чому довго не оголошували про його недугу
- Автор:
- Олександра Амру
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
Прессекретар Пентагону бригадний генерал Патрик Райдер на брифінгу американського оборонного відомства оприлюднив деякі деталі госпіталізації міністра оборони США Ллойда Остіна. Зокрема він пояснив, чому про ушпиталення Остіна повідомили із затримкою.
Як повідомив речник Пентагону, Ллойд Остін 22 грудня пройшов планову медичну процедуру в Національному військово-медичному центрі Волтера Ріда. Поки міністр був у лікарні, він передав певні оперативні повноваження своїй заступниці. Наступного дня він вийшов із лікарні та продовжував працювати вдома протягом свят.
Увечері 1 січня він відчув сильний біль. Каретою швидкої допомоги його доправили до Національного військово-медичного центру Волтера Ріда, де його госпіталізували у відділення інтенсивної терапії. Він був при свідомості й відчував страшний біль. Того вечора він пройшов обстеження та огляд лікарів.
Наступного дня через стан Остіна деякі повноваження міністра оборони передали заступниці міністра оборони Кетлін Хікс. Апарат міністра, його заступницю, а також Обʼєднаний штаб повідомили про передання повноважень через звичайну процедуру сповіщення електронною поштою.
Затримку в інформуванні про госпіталізацію Остіна речник Пентагону пояснив тим, що керівниця апарату міністра оборони захворіла на грип — вона теж, як і голова оборонного відомства, довгий час не повідомляла про свій стан здоровʼя.
4 січня заступниця міністра та керівниця апарату міністра оборони почали готувати публічну заяву та звернення до Конгресу, однак того ж дня їм повідомили, що Остін готується відновити повний звʼязок і відповідні оперативні обовʼязки 5 січня, що і відбулось.
Зараз Остін досі у лікарні, однак його перевели з відділення інтенсивної терапії.
«Він продовжує відчувати дискомфорт, але його прогноз хороший», — зазначив прессекретар Пентагону Патрик Райдер.
Після відновлення своїх обовʼязків міністр отримав оперативну інформацію і надав необхідні вказівки. Він має повний доступ до необхідних засобів захищеного звʼязку і продовжує стежити за повсякденними операціями Міністерства оборони в усьому світі.
- 5 січня 2024 року речник Пентагону вперше заявив, що Ллойд Остін потрапив до реанімації 1 січня — до того моменту майже ніхто не знав про стан здоровʼя міністра оборони, навіть президент США.
- Така секретність навколо хвороби Остіна вкрай обурила Білий дім і Конгрес: зазвичай прийнято сповіщати президента й інших високопосадовців, а відсутність Остіна без пояснення причин становить загрозу для національної безпеки, оскільки Остін відіграє в ній ключову роль і має миттєво реагувати на будь-яку кризу.
- Асоціація кореспондентів Пентагону теж розкритикувала рішення відомства повідомити про медичні ускладнення його голови постфактум, наголосивши, що «громадськість має право знати, коли члени уряду США перебувають у лікарні, під анестезією або коли їхні обовʼязки делегуються в результаті будь-якої медичної процедури».