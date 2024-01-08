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Антикорупційний комітет виявив проблемні норми в законопроєкті про мобілізацію

Автор:
Ліза Бровко
Дата:

Getty Images / «Бабель»

Антикорупційний комітет зробив висновок на урядовий законопроект №10378 про мобілізацію і виявив у ньому низку норм, які можуть спричинити корупційні ризики.

Про це повідомила голова комітету Анастасія Радіна.

Міністверство оборони погодилося із зауваженнями, тому комітети вже працюють над зміною процедур і підходів.

Ось те, що на думку антикорупційного комітету потрібно вдосконалити в законопроєкті:

За словами Радіної, також потрібно доопрацювати подолання корупції у військово-лікарських комісіях та медико-соціальних експертних комісіях, процедури підтвердження обставин, які є підставами для відстрочки від мобілізації.

Антикорупційний комітет розглядає всі законопроєкти на етапі першого читання на предмет корупційних ризиків.