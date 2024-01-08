Антикорупційний комітет виявив проблемні норми в законопроєкті про мобілізацію
- Автор:
- Ліза Бровко
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Getty Images / «Бабель»
Антикорупційний комітет зробив висновок на урядовий законопроект №10378 про мобілізацію і виявив у ньому низку норм, які можуть спричинити корупційні ризики.
Про це повідомила голова комітету Анастасія Радіна.
Міністверство оборони погодилося із зауваженнями, тому комітети вже працюють над зміною процедур і підходів.
Ось те, що на думку антикорупційного комітету потрібно вдосконалити в законопроєкті:
- Не покладати на органи місцевого самоврядування обов’язку «забезпечити прибуття» військовозобовʼязаних у ТЦК. Місцеве самоврядування може надати транспорт, але не застосовувати примус. Обовʼязок «забезпечити прибуття» без уточнення способу «може породжувати свавілля».
- Визначити строки та умови, за яких ТЦК може ініціювати внесення військовозобов’язаних у реєстр боржників із подальшими обмеженнями. Керівник ТЦК не повинен отримати можливість когось внести в реєстр на наступний день після неприбуття (оскільки військовозобовʼязаний може не прибути із поважних причин), тоді як інших «не помічати» місяцями.
- Позбавати районні й міські комісії з питань направлення для проходження військової служби та комісії вищого рівня права на власний розсуд надавати громадянам відстрочки від направлення на базову військову службу (це не мобілізація).
За словами Радіної, також потрібно доопрацювати подолання корупції у військово-лікарських комісіях та медико-соціальних експертних комісіях, процедури підтвердження обставин, які є підставами для відстрочки від мобілізації.
Антикорупційний комітет розглядає всі законопроєкти на етапі першого читання на предмет корупційних ризиків.
- Україна посилює контроль за військовим обліком. Увечері 25 грудня 2023 року уряд вніс до парламенту законопроєкти № 10378, № 10379. Перший документ передбачає зміни до мобілізації та проходження військової служби, а другий — посилення відповідальності за військові правопорушення. Детально про них тут.
- Якщо його ухвалять без вагомих змін, то всі чоловіки від 18 до 60 років матимуть 30 днів, щоб звернутися до ТЦК, уточнити свої дані, місце проживання тощо. Вони також будуть зобовʼязані носити при собі військово-облікові документи та показувати їх на вимогу працівників ТЦК чи поліції.
- Проте 2 січня 2024 року заступниця голови Комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук заявила, що Верховна Рада не буде виносити на розгляд законопроєкт про мобілізацію в оригінальному варіанті. Над документом ще працюватимуть. 4 січня профільний комітет Верховної Ради почав розгляд нового законопроєкту про мобілізацію. Його обговорюватимуть із командуванням ЗСУ.