Експорт українським морським коридором досяг 15 мільйонів тонн. Це лише за пʼять місяців
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Український коридор Чорним морем із серпня 2023 року забезпечив експорт майже 15 мільйонів тонн продукції, зокрема 10 мільйонів тонн агропродукції.
Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.
За пʼять місяців роботи коридору в українські порти під завантаження зайшли 469 нових суден. Наразі 39 суден завантажуються в портах «Одеса», «Чорноморськ» і «Південний». Ще 83 судна підтвердили готовність зайти в порти й експортувати 2,4 мільйона тонн вантажів.
Таку пропускну здатність коридору фактично забезпечили Військово-морські та Повітряні сили ЗСУ, а також Служба безпеки України, які методично знищували та підбивали російські кораблі в Чорному морі.
Свіжі дані Центру економічних стратегій від 3 січня показують, що морський експорт агропродукції українським коридором перевищив рівень часів «зернової угоди» із росією за посередництва ООН і Туреччини.
- 17 липня 2023 року росія оголосила про вихід із «зернової угоди». Уже 19 липня російські війська атакували портову інфраструктуру Одеси й області, поціливши в зерновий та олійний термінали. Після цього росія почала систематично обстрілювати зернову інфраструктуру України. 10 серпня Україна оголосила про тимчасові морські коридори для торгових суден, а потім почала атакувати російські кораблі.
- Україна провела низку успішних атак морськими дронами, вдарила по штабу Чорноморського флоту в Севастополі та зрештою змусила росію виводити свій флот.