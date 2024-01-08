Експорт українським морським коридором досяг 15 мільйонів тонн. Це лише за пʼять місяців

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Український коридор Чорним морем із серпня 2023 року забезпечив експорт майже 15 мільйонів тонн продукції, зокрема 10 мільйонів тонн агропродукції.

Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

За пʼять місяців роботи коридору в українські порти під завантаження зайшли 469 нових суден. Наразі 39 суден завантажуються в портах «Одеса», «Чорноморськ» і «Південний». Ще 83 судна підтвердили готовність зайти в порти й експортувати 2,4 мільйона тонн вантажів.

Таку пропускну здатність коридору фактично забезпечили Військово-морські та Повітряні сили ЗСУ, а також Служба безпеки України, які методично знищували та підбивали російські кораблі в Чорному морі.

Свіжі дані Центру економічних стратегій від 3 січня показують, що морський експорт агропродукції українським коридором перевищив рівень часів «зернової угоди» із росією за посередництва ООН і Туреччини.