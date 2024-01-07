Мінвідновлення: Україна виконала свою частину домовленостей щодо розблокування кордону з Польщею
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Getty Images / «Бабель»
Українська влада виконала свою частину домовленостей, що були зафіксовані в ухваленому в грудні минулого року плані дій щодо розблокування кордону з Польщею.
Про це в ефірі телемарафону розповів заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач в ефірі телемарафону.
«До нас наразі питань немає. Питання в тому, що ще протестувальники вимагають від польського уряду», — зазначив Деркач.
Він сказав, одну з вимог протестувальників — скасувати транспортний безвіз — виконати неможливо. Це підтвердив і Євросоюз, і попередній польський уряд, і новий. Деркач також додав, що кількість двосторонніх перевезень, які польські перевізники здійснювали до початку повномасштабного вторгнення росії, знизилася лише на 5%, тому їхні закиди, що українські перевізники повністю «вбили» польський ринок перевезень, не відповідають дійсності.
За словами Деркача, Україна лише в листопаді 2023 року недоотримала майже 10 млрд грн митних зборів через блокування кордону.
Розблокування пункту пропуску «Медика — Шегині» польськими фермерами Деркач назвав прецедентом. 6 січня уряд Польщі зобовʼязався виконати всі їхні умови. Деркач зауважив, що до України вони не мали претензій, але свої питання вирішили за рахунок блокади кордону.
- Фермери з ініціативи «Ошукане село» почали блокувати перехід «Медика — Шегині» 23 листопада 2023 року. Вони вимагали дотацій на закупівлю кукурудзи й залишити сільськогосподарський податок без змін. Уряд підписав з ними угоду 6 січня 2024 року, після чого вони розблокували пункт пропуску.
- З 6 листопада 2023 року залишаються заблокованими для вантажівок пункти пропуску «Корчова — Краківець», «Гребенне — Рава-Руська», «Дорогуськ — Ягодин». Їх блокують польські перевізники.