У Раді зареєстрували постанову про відкликання Безуглої з посади заступника голови комітету з нацбезпеки
- Автор:
- Софія Телішевська
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Стас Козлюк / «Бабель»
У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про відкликання народної обраниці Марʼяни Безуглої з посади заступника голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, йдеться в проєкті постанови № 10391.
Ініціаторами постанови виступили 11 нардепів, серед яких і голова комітету Олександр Завітневич.
Напередодні комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував відсторонити Безуглу від посади заступника голови комітету.
- Безугла з листопада 2023 року відзначилась різкою критикою головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, оскільки він не надав «ніякого плану дій на 2024 рік».
- У коментарі «Суспільному» голова комітету нардеп Роман Костенко сказав, що Залужний взагалі не мав подавати плану, а комітет його не вимагав. Очільник громадської організації «Демократична сокира» і військовий Юрій Гудименко написав, що Безугла своїми постами вчиняє злочин, і написав відповідну заяву до СБУ.
- Джерела «Бабеля» в керівництві «Слуги народу», представником якої є Безугла, заявляли про вимогу частини нардепів виключити Безуглу з фракції.