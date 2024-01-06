У Раді зареєстрували постанову про відкликання Безуглої з посади заступника голови комітету з нацбезпеки

Новини

Стас Козлюк / «Бабель»

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про відкликання народної обраниці Марʼяни Безуглої з посади заступника голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, йдеться в проєкті постанови № 10391.

Ініціаторами постанови виступили 11 нардепів, серед яких і голова комітету Олександр Завітневич.

Напередодні комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував відсторонити Безуглу від посади заступника голови комітету.