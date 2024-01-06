КНДР за два дні випустила 260 артснарядів по прикордонню Південної Кореї

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Північна Корея другий день поспіль веде артилерійський вогонь по прикордонню Південної Кореєї в районі розмежувальної лінії в Жовтому морі, біля островів Пенньондо та Йонпхьондо. Фактично КНДР обстрілює морський кордон між країнами під виглядом навчань.

Нині вони випустили 60 снарядів, а напередодні 200 — боєприпаси падають у буферну зону Жовтого моря, пише найбільше південнокорейське інформаційне агентство Yonhap News Agency.

Востаннє аналогічне, але обʼєктивно сильніше загострення, між Кореями відбулось 23 листопада 2010 року, коли КНДР обстрілювала Йонпхьондо у відповідь на артилерійські навчання на острові південнокорейської армії. Тоді КНДР випустила близько 170 боєприпасів, які уразили військові та цивільні обʼєкти.

Першого січня лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що Північна Корея більше не прагне до примирення і воззʼєднання з Південною Кореєю. Водночас він пригрозив «ущент знищити» США і Південну Корею, якщо ті вдаватимуться до «провокацій».