ВООЗ заявляє про зростання захворюваності на COVID і закликає повернути карантинні заходи

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Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоровʼя (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус заявив про зростання рівня захворюваності на COVID-19 і закликав повернути карантинні заходи.

«Захворювання дихальних шляхів, спричинені COVID-19, грипом та іншими патогенами, зростають у багатьох країнах протягом кількох тижнів, очікується, що це продовжиться після останніх свят. Продовжуйте використовувати маски, вентиляцію та дистанцію, щоб зменшити вплив, і переконайтеся, що ви та ваші близькі зробили щеплення проти COVID-19 і грипу», — зазначив гендиректор ВООЗ.

Він закликав владу країн надати доступ до надійних тестів, методів лікування і вакцин. Особливо тим, хто перебуває в «зоні ризику».

Також Гебреєсус рекомендує продовжувати спостереження, секвенування та звітування, щоб відстежувати еволюцію вірусу COVID-19 і чітко інформувати населення про ситуацію.