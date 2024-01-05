В Україні збільшують видатки на медицину й виділяють 1 млрд грн на укриття в лікарнях

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DigitalVision Vectors, «Бабель»

Кабінет міністрів підвищив видатки на охорону здоровʼя у 2024 році до 239 мільярдів гривень (минулоріч було на 31 мільярд менше). З цих грошей один мільярд піде на облаштування укриттів і створення безпечних умов у лікарнях.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

На Програму медичних гарантій спрямують 16 мільярдів гривень, а на «Доступні ліки» — 5,2 мільярда. Також уряд запускає пілотний проєкт безкоштовного зубопротезування для ветеранів. Цьогоріч особливу увагу приділятимуть фінансуванню реабілітації, охорони материнства й дитинства, діагностики та лікування раку. Зокрема, в Україні віднині лікуватимуть безпліддя за державні кошти.

Також в Україні запустять електронний кабінет пацієнта, де кожен зможе самостійно змінювати персональні дані та керувати деклараціями з сімейними лікарями.

Уряд запровадив зміни щодо медзакупівель: тепер медичні заклади купуватимуть ліки та медичні вироби через так званий електронний каталог, щоб економити гроші й прискорити процедури закупівлі.