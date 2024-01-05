Марʼяну Безуглу відкликали з посади заступника голови комітету з нацбезпеки. За це має ще проголосувати Рада
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- Костя Андрейковець
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Стас Козлюк / «Бабель»
Комітет з питань оборони та розвідки проголосував за відкликання Марʼяни Безуглої з посади заступника голови комітету, повідомили нардепи Вадим Івченко та Ярослав Железняк. Останній додав, що вона залишається членом комітету.
Сама Безугла написала, що для того, аби її виключити, потрібно голосувати у Верховній Раді. Железняк заявив, що для цього потрібно понад 226 голосів у парламенті.
«Окрема «подяка» [голові комітету] Завітневичу, що інціативно поставив на голосування таку рекомендацію», — додала Безугла.
- Марʼяна Безугла з листопада 2023 року закликала головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного піти у відставку, оскільки він не надав «ніякого плану дій на 2024 рік», і всіляко його критикувала.
- У коментарі «Суспільному» голова комітету нардеп Роман Костенко сказав, що Залужний взагалі не мав подавати плану, а комітет його не вимагав. Очільник громадської організації «Демократична сокира» і військовий Юрій Гудименко написав, що Безугла своїми постами вчиняє злочин, і написав відповідну заяву до СБУ.
- Джерела «Бабеля» в керівництві «Слуги народу», представником якої є Безугла, казали про вимоги частини нардепів виключити Безуглу з фракції.