Defense Express: Балістичні ракети з КНДР росія запустила і в напрямку Запоріжжя, і по Харкову — на це вказали уламки
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
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Балістичні ракети з КНДР росія використовувала і під час масштабних атак 29 грудня 2023 року в напрямку Запоріжжя, і 2 січня цього року по Харкову.
Про це пише профільне видання Defense Express із посиланням на власні джерела.
Попередній аналіз уламків з Харкова вказав на ракету KN-23, але наслідки вибуху від неї були значно менші, якщо брати до уваги 500-кілограмову бойову частину, про яку заявляють корейці. Щодо точності ракети, яка била по Запоріжжю, теж є питання — вона впала просто в полі.
Видання зауважує, що через абсолютну закритість КНДР усе, що відомо про KN-23, — це заяви Пхеньяну і дані радіолокаційного контролю Південної Кореї щодо випробувань озброєння КНДР. Навіть такі параметри, як довжина, діаметр і загальна вага, є результатом аналізу фото.
Загалом про KN-23 відомо, що вона більша за російський «Іскандер» і має низку аналогічних рішень, зокрема в системах наведення. Летить ракета до 690 км, якщо бойова частина менша за 500 кг. Також вважається, що KN-23, як і ракета 9М723 ОТРК «Іскандер», здатна маневрувати. Для запуску ракети використовують пускову установку на колісному шасі 8 х 8.
Про кількість KN-23 та темпи виробництва цих ракет жодної інформації немає.
- 4 січня західні медіа написали, що росія отримала партію балістичних ракет з КНДР (кілька десятків) і пускові установки до них. Також вони писали, що до такої ж угоди Москва близька з Іраном.
- Того ж дня США офіційно заявили, що росія має балістичні ракети малої дальності від КНДР і запускала їх по Україні — першу 30 грудня 2023 року (впала на Запоріжжі) і кілька інших 2 січня під час масованої ракетної атаки. Якщо брати до уваги заяву про ракети малої дальності, найімовірніше, йдеться про балістичні ракети KN-23, вони ж «Хвасон-11Ga».
- 5 січня Повітряні сили ЗСУ не підтвердили використання росією балістичних ракет із КНДР. Речник ПС Юрій Ігнат заявив, що фахівці вивчають уламки, але на це потрібен час.
- Через це США 10 січня збирають засідання Радбезу ООН і готують нові санкції.