Defense Express: Балістичні ракети з КНДР росія запустила і в напрямку Запоріжжя, і по Харкову — на це вказали уламки

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Балістичні ракети з КНДР росія використовувала і під час масштабних атак 29 грудня 2023 року в напрямку Запоріжжя, і 2 січня цього року по Харкову.

Про це пише профільне видання Defense Express із посиланням на власні джерела.

Попередній аналіз уламків з Харкова вказав на ракету KN-23, але наслідки вибуху від неї були значно менші, якщо брати до уваги 500-кілограмову бойову частину, про яку заявляють корейці. Щодо точності ракети, яка била по Запоріжжю, теж є питання — вона впала просто в полі.

Видання зауважує, що через абсолютну закритість КНДР усе, що відомо про KN-23, — це заяви Пхеньяну і дані радіолокаційного контролю Південної Кореї щодо випробувань озброєння КНДР. Навіть такі параметри, як довжина, діаметр і загальна вага, є результатом аналізу фото.

Загалом про KN-23 відомо, що вона більша за російський «Іскандер» і має низку аналогічних рішень, зокрема в системах наведення. Летить ракета до 690 км, якщо бойова частина менша за 500 кг. Також вважається, що KN-23, як і ракета 9М723 ОТРК «Іскандер», здатна маневрувати. Для запуску ракети використовують пускову установку на колісному шасі 8 х 8.

Про кількість KN-23 та темпи виробництва цих ракет жодної інформації немає.