Пункти незламності в Києві працюватимуть цілодобово — очікується похолодання до -18 ºС, є ризик відключень світла і тепла
- Автор:
- Олександра Амру
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У столиці скликали Раду оборони Києва на тлі очікувань різкого похолодання до -18 ºС, а також з огляду на ризик відключень світла й опалення через російські атаки на критичну інфраструктуру України.
Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.
На засіданні влада доручила забезпечити цілодобову роботу всіх пунктів незламності та доукомплектувати їх необхідним; перевірити готовність до роботи закладів охорони здоровʼя, а також перевірити горища й технічні поверхи житлових будинків, щоб усунути недоліки, які можуть спричинити замороження опалювальних систем.
- Пункти незламності — це спеціально облаштовані намети або приміщення, де можна зігрітися, отримати гарячі напої та їжу, зарядити телефон, а також скористатися інтернетом і отримати первинну медичну допомогу. Влада їх розгорнула восени 2022 року через російські атаки на енергетичну інфраструктуру. У Києві створили понад тисячу пунктів незламності, зокрема вони є в кожному районному відділку поліції та на базі ДСНС.
- Найближчий пункт незламності можна знайти в застосунку «Дія». Там є інтерактивна мапа, у меню якої можна дізнатися адресу й умови роботи кожного пункту.
- 13 грудня 2023 року в «Дії» запрацювала вдосконалена мапа з пунктами незламності. Тепер у застосунку можна оцінити пункт і залишити про нього відгук. Також відтепер «Дія» дозволяє прокласти оптимальний маршрут до пункту — для цього не потрібно завантажувати мапу.