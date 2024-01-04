«Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за теракт в Ірані. Там загинули понад сто людей
- Автор:
- Софія Телішевська
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Flickr / coolloud
Бойовики «Ісламської держави» взяли на себе відповідальність за теракт під час церемонії вшанування памʼяті загиблого генерала Касема Сулеймані в Ірані.
Про це передає The New York Times.
Група назвала це «подвійною мученицькою операцією» і розповіла, що двоє чоловіків з поясами вибухівки підірвали себе «біля могили лідера-лицеміра».
Впливовий генерал Касем Сулеймані очолював «Аль-Кудс» — підрозділ Корпусу вартових ісламської революції, який проводив операції за кордоном. Він вважався одним з найвпливовіших людей Ірану. «Аль-Кудс» під його проводом надавав військову підтримку угрупованням ХАМАС і «Хезболла» в Палестині та Лівані, а також відіграв важливу роль у формуванні політичної ситуації в Іраку.
Сулеймані вбили 3 січня 2020 року за наказом тодішнього президента США Дональда Трампа. Його атакувала американська авіація, коли він перебував поблизу аеропорту Багдаду. Приводом для ліквідації стала атака на три американські бази в Іраку — там загинули три людини і 10 дістали поранення.
- В іранському місті Керман 3 січня сталися вибухи на міському цвинтарі біля меморіалу загиблого генерала Корпусу вартових ісламської революції Касема Сулеймані. Представник екстрених служб спершу заявив, що загинули 73 особи, поранено щонайменше 170, але оновлені дані свідчать, що жертв уже щонайменше 103.