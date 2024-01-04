«Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за теракт в Ірані. Там загинули понад сто людей

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Бойовики «Ісламської держави» взяли на себе відповідальність за теракт під час церемонії вшанування памʼяті загиблого генерала Касема Сулеймані в Ірані.

Про це передає The New York Times.

Група назвала це «подвійною мученицькою операцією» і розповіла, що двоє чоловіків з поясами вибухівки підірвали себе «біля могили лідера-лицеміра».

Впливовий генерал Касем Сулеймані очолював «Аль-Кудс» — підрозділ Корпусу вартових ісламської революції, який проводив операції за кордоном. Він вважався одним з найвпливовіших людей Ірану. «Аль-Кудс» під його проводом надавав військову підтримку угрупованням ХАМАС і «Хезболла» в Палестині та Лівані, а також відіграв важливу роль у формуванні політичної ситуації в Іраку.

Сулеймані вбили 3 січня 2020 року за наказом тодішнього президента США Дональда Трампа. Його атакувала американська авіація, коли він перебував поблизу аеропорту Багдаду. Приводом для ліквідації стала атака на три американські бази в Іраку — там загинули три людини і 10 дістали поранення.